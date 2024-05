Plus Wirges Drei Kandidaten für Mogendorf und einige Wechsel: In der VG Wirges tut sich was zur Kommunalwah Von Maja Wagener i In allen elf Dörfern und der Stadt der Verbandsgemeinde Wirges gibt es mindestens einen Ortsbürgermeister-Kandidaten für die Kommunalwahl am 9. Juni. Foto: Maja Wagener Gleich drei Kandidaten möchten in Mogendorf Ortsbürgermeister werden: Nachdem Juristin Nicole Hampel (FWG) nach zwei Amtszeiten aufhört, haben sich mit dem Materialprüfer Ralf Adam (SPD), Bernd Altwasser (FWG), Fachreferent für Instandhaltungssysteme, und dem diplomierten Finanzwirt FH Manuel Hemmerling (Bürger für Mogendorf) gleich drei Bewerber für ihre Nachfolge als Dorfchefin gefunden. Lesezeit: 2 Minuten

Auch in den anderen zehn Dörfern und der Stadt, die die Verbandsgemeinde Wirges umfassen, gibt es mindestens einen Interessenten für das arbeitsintensive Ehrenamt. Gegen einen weiteren Kandidaten muss sich Ortsbürgermeister Ferdinand Düber (CDU), der seit März 2021 im Amt und im Ruhestand ist, in Dernbach durchsetzen. Hier will Cosimo Jankowitsch ...