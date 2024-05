Stadt Bad Neuenahr vor Unwetter: Bürger sollen Eigentum vor Starkregenfolgen schützen

Passend zum angekündigten Unwetter mit viel Regen hat die Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler in einer Mitteilung an die Bürger appelliert, dass diese ihr Eigentum vor Starkregen und Überschwemmungen schützen sollten. Die Sandsackvorräte des Betriebshofes stünden allerdings nur für akute Einsatzlagen zur Verfügung.

Anzeige

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Für die kommenden Tage ist für den Westen und Südwesten Deutschlands erneut langanhaltender und ergiebiger Regen vorausgesagt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine entsprechende Warnmeldung herausgegeben. In der Folge können lokale Überflutungen und ein Ansteigen der Pegel von Bächen und Flüssen nicht ausgeschlossen werden. Auch für den Bereich der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler besteht damit erneut die Gefahr für Schäden infolge der Wetterlage.

Aufgrund wiederholter Anfragen beim Betriebshof weist die Stadt darauf hin, dass die Sandsackvorräte von Betriebshof und Feuerwehr zur Sicherung von akuten Einsatzlagen dienen. Die Sandsäcke können hingegen nicht zur Grundsicherung von privatem Eigentum herausgegeben werden. Auch wenn der Betriebshof in der Vergangenheit bei akuten Unwetterlagen wiederholt mit der Ausgabe von Sandsäcken an Privatpersonen unterstützt hat, möchte die Stadt darauf hinweisen, dass es im Verantwortungsbereich jedes Einzelnen liegt, sein Eigentum vor den Folgen von Starkregen oder Überflutungen abzusichern und zu schützen. Naturgemäß kann dies seitens der Stadt nicht für alle Gebäude auf ihrem Gebiet und erst recht nicht dauerhaft geleistet werden.

Bürgerinnen und Bürger, die den Bedarf einer Absicherung ihrer Grundstücke und Gebäude mit Sandsäcken sehen, sind daher zunächst einmal aufgerufen, selbstständig einen Vorrat an Sandsäcken vorzuhalten, der grundsätzlich im Baufachhandel erworben werden kann. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass Sandsäcke nur eine und oftmals nicht die allein ausreichende Maßnahme bei der Eigensicherung von Gebäuden darstellen.

In der Vergangenheit zeigte sich beispielsweise, dass der Wassereintritt in Gebäude in den weitaus meisten Fällen auf fehlende bzw. nicht ausreichende Rückstauklappen und ungesicherte Einläufe zurückzuführen war. Daher rät die Stadt Eigentümerinnen und Eigentümern, sich am besten fachlich zur Überprüfung und Nachrüstung von Rückstauklappen und anderer baulicher Schutzmaßnahmen beraten zu lassen.

Ungeachtet dessen werden Stadtverwaltung und Feuerwehr Wetterlage und Pegelstände ständig im Blick halten. Sollten hiernach Maßnahmen erforderlich werden, wird hierüber über die bekannten städtischen Kanäle in den sozialen Medien informiert. Gleichzeitig empfiehlt die Stadtverwaltung die Nutzung der gängigen Warn-Apps, um sich selbst laufend über die aktuelle Lage informiert halten zu können.