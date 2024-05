Plus Westerwaldkreis

Wir fragen die acht Westerwälder Kreistagsfraktionen: Weitere Ortsumgehung für die B 255?

i Die Bundesstraße 255 ist eine der wichtigsten Verkehrsachsen im Westerwald. Doch sie raubt vielen Ortschaften ein Stück Lebensqualität. Was sollte man also tun? Foto: Markus Eschenauer

Acht Parteien beziehungsweise Wählergruppen treten im Westerwaldkreis bei der Kommunalwahl am 9. Juni an, um in den Kreistag einzuziehen. Aber wie stehen die Bewerber zu den Themen, die die Menschen in der Region bewegen? Wir haben sie gefragt. Den Auftakt unserer Serie widmen wir einem Thema, das seit Jahren diskutiert wird: der Ausbau der Bundesstraße 255. Sollten weitere Umgehungen gebaut werden?