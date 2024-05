Plus Cochem-Zell Überschwemmungen in Zell: Campingglück fällt ins Wasser Von Birgit Pielen i Das Schild zum Campingplatz in Zell-Kaimt sieht man noch, aber sonst ist alles überschwemmt. Foto: Birgit Pielen Die Camper sind weg, die Stellplätze überschwemmt. „Das war ein Riesenakt“, fasst Marco Schawo die vergangenen Stunden zusammen. Denn die Mosel kam schnell, viel schneller als sonst bei einem normalen Hochwasser. Aber was ist noch normal? Lesezeit: 1 Minute

„Wir hätten über Pfingsten Vollbelegung gehabt“, sagt Schawo, der einen idyllischen Campingplatz in Zell betreibt: 100 Stellplätze, direkt am Wasser, vier Sterne Superior. Camper, was willst du mehr? Doch dann kamen die ersten Prognosen, und Schawo ahnte nichts Gutes. „Am Freitagvormittag war die Lage klar: Wir werden ein Hochwasser bekommen.“ ...