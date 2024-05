Plus Pottum

Wild lebend oder ausgesetzt: Woher kommt die Sumpfschildkröte am Wiesensee?

i Der Fund einer Europäischen Sumpfschildkröte am Wiesensee wirft die Frage nach der Herkunft des Tieres auf. Foto: Rebecca Linder

Der Fund einer Europäischen Sumpfschildkröte in Pottum, in der Nähe des Wiesensees, in dieser Woche wirft einige Fragen auf. So ist beispielsweise unklar, ob das Tier bis dahin frei lebend war oder von Menschenhand ausgesetzt wurde. Die Meinungen dazu gehen auseinander.