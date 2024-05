Plus Wallmerod Vorfahrt missachtet: Zusammenprall fordert Schwerverletzte im Westerwald Von Andreas Egenolf i Die Fahrerin der Fiat im Hintergrund wurde bei einem Zusammenstoß auf der Kreuzung der B8 mit der L317 bei Wallmerod mit dem Ford im Vordergrund schwer verletzt und musste ins Krankenhaus geflogen werden. Foto: Andreas Egenolf Ein schwerer Zusammenstoß hat am Samstagmorgen die Einsatzkräfte bei Wallmerod im Westerwaldkreis die Einsatzkräfte gefordert. Nach ersten Erkenntnissen vor Ort war eine 40-Jährige aus dem Westerwaldkreis mit ihrem Ford Fiesta gegen 9.50 Uhr auf der Landesstraße 317 von Weroth aus kommend unterwegs. Lesezeit: 1 Minute

An der Kreuzung mit der Bundesstraße 8 beabsichtigte die Fahrerin nach links in Richtung Wallmerod abzubiegen. Beim Abbiegen übersah sie anscheinend eine von links aus Richtung Wallmerod kommende 76-jährige Westerwälderin mit ihrem Fiat, die auf der vorfahrtsberechtigten B8 in Richtung Hundsangen unterwegs war. Die Seniorin konnte dem Ford nicht mehr ...