Bahnfahren – eine schlechte Option für Senioren?: Ehepaar aus Siershahn unfreiwillig auf „Abenteuerreise“

i Der Montabaurer Bahnhof- Regional gut gelegener Ausgangspunkt für den Start eine privaten oder geschäftlichen Reise. Ende Dezember 2022 schoss bereits das Reisezentrum, in dem Reisende Auskünfte und Tickets erhalten konnten. Foto: Birgit Piehler

Traditionell verbringt Dieter Korten aus Siershahn seinen Geburtstag immer in einer bedeutenden Stadt in Europa. So war das auch für den 83. Geburtstag in diesem Jahr geplant. Doch diesmal wurde die Reise beinahe zum Abenteuerurlaub, worüber er unserer Zeitung berichtete.