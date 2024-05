Plus Rhein/Mosel Hochwasser an Rhein und Mosel: Pegelstände sollen in der Nacht ihren Höchststand erreichen Von Stefanie Braun i Foto: Ulrike Platten-Wirtz Es regnet und regnet. und die Pegel an Rhein und Mosel steigen weiter. Wie ist die aktuelle Situation? Lesezeit: 2 Minuten

In der Nacht zum Sonntag soll der Höchststand erreicht werden. Die Intergrierte Leitstelle der Stadt Koblenz gibt derweil eine Hochwasserwarnung heraus. "Durch starke Zuflüsse in der Mosel ist mit einem großen Anstieg der Pegel im Bereich der Stadt Koblenz zu rechnen", heißt es in der amtlichen Mitteilung. Im Laufe des Tages ...