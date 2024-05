Plus Kreis Birkenfeld

Faszinierendes Phänomen: Polarlichter über dem Hunsrück

i Polarlichter über dem Hunsrück Foto: Adrian Roedel

Ein seltenes Naturschauspiel war in der Nacht auf Samstag in weiten Teilen von Rheinland-Pfalz zu sehen: Polarlichter, von ungewöhnlich starken Sonnenaktivitäten ausgelöst, konnten bis weit in den Süden bewundert werden.