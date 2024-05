Plus Westerburg/Europa

Westerburger Europaparlamentarier Ralf Seekatz: „EU ist nicht immer an allem schuld“

i Seit fünf Jahren sitzt Christdemokrat Ralf Seekatz als Abgeordneter im Europäischen Parlament. Bereut hat er den Schritt nie, wie der Westerburger im Gespräch mit unserer Zeitung betont. Foto: Philippe Buissin/Europäische Union

„Ihr seid deppert“, habe eine österreichische Kollegin mal zu ihm gesagt, erinnert sich Ralf Seekatz (CDU) zurück an ein Gespräch in Brüssel. Hintergrund der Aussage sei die „deutsche Verschlimmbesserung“ gewesen, so der EU-Abgeordnete aus dem Westerwald.