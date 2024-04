Plus Cochem Wegen Mosel-Hochwasser: Suche nach versunkenem Pkw in Cochem vorerst abgebrochen Von Ulrike Platten-Wirtz i Die Suche nach dem versunkenen Pkw bei Cochem muss vorerst abgebrochen werden. Foto: ulUlrike Platten-Wirtz/Ulrike Platten-Wirtz Die Suche nach dem Auto, das am verganenen Dienstag in die Mosel rollte, muss vorerst abgebrochen werden. Die Mosel ist zu hoch und zu schnell, um derzeit einen Erfolg zu erzielen. Lesezeit: 1 Minute

Die Suche nach dem am Dienstagvormittag in der Mosel versunkenen Pkw wurde vorerst eingestellt, das teilt ein Mitarbeiter des Wasser- und Schifffahrtsamts (WSA) der Außenstelle Cochem auf Anfrage der RZ mit. Nach einem erfolglosen Versuch, das Fahrzeug am Mittwoch mit einem Sonargerät im Fluss zu orten, wurde der Streckenabschnitt zwischen Cochem ...