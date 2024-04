Plus Cochem

Versunkener Pkw in Cochem: Suche bislang erfolglos

Von Ulrike Platten-Wirtz

i Foto: Ulrike Platten-Wirtz

Die Suche nach dem am Dienstagvormittag in die Mosel gerollten und anschließend versunkenen Pkw blieb bislang erfolglos. Ein mit einem Sonargerät ausgestattetes Boot des Wasser- und Schifffahrtsamts hat die Moselstrecke von der Staustufe Müden flussaufwärts nach dem Fahrzeug abgesucht. Gegen 14 Uhr traf das Suchboot wieder in Cochem ein. Wie es nun weitergeht.