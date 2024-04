Plus Cochem Versunkenes Auto in der Mosel: Nach zwei Wochen unter Wasser gefunden und geborgen Von Ulrike Platten-Wirtz i Nach zwei Wochen konnte das Auto, das am 2. April in der Mosel versunken ist, geborgen werden. Foto: Ulrike Platten-Wirtz Nach knapp zwei Wochen konnte das Auto, das am 2. April in die Mosel rollte, erfolgreich geborgen werden. Gefunden wurde es auf Höhe des Cochemer Campingplatzes. Lesezeit: 1 Minute

Am Moselkilometer 49,76, sprich auf der Höhe des Cochemer Campingplatzes, konnte am Montagvormittag das am 2. April in der Mosel versunkene Auto erfolgreich geborgen werden. Das teilt ein Mitarbeiter des Wasser- und Schifffahrtsamts Außenstelle Cochem mit. Wegen des erhöhten Wasserstands der Mosel war es nicht möglich, das Fahrzeug zu einem ...