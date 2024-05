Plus Cochem

Kommunalwahl in der VG Cochem: In sechs Dörfern will niemand Ortschef werden

Von Dieter Junker

i SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und FWG wollen wieder in den Verbandsgemeinderat einziehen. Foto: David Ditzer

In nur sechs der 23 Kommunen in der Verbandsgemeinde Cochem hat sich keine Bewerberin oder kein Bewerber für das Amt des Bürgermeisters gefunden. Dies sind Beilstein, Ernst, Lütz, Müden, Pommern und Valwig. Nur in einer Gemeinde, in Moselkern treten zwei Bewerber bei der Urwahl an. In den anderen Gemeinden und der Stadt Cochem gibt es für die Bürgermeisterwahl jeweils einen Vorschlag.