Der Bullayer Wolfgang Wesener als Promifotograf in New York: „May I take a picture?“

Wolfgang Wesener bewundert Andy Warhol (1928–1987), bedeutendster Vertreter der Pop Art in Amerika. Er hat ihn viele Male fotografiert – und aus seinem analogen Aufnahmematerial eine Collage gemacht, die jetzt in seinem Zuhause in Bullay im Arbeitszimmer hängt. Als er ihn zum ersten Mal traf, so erzählt er, stand er wie versteinert mit der Kamera in der Hand vor seinem Idol. Foto: Birgit Pielen