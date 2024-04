Plus Cochem

Versunkene Autos in der Mosel: Wer zahlt den Einsatz der Feuerwehr?

i In Cochem rollt ein geparktes Auto in die Mosel. Foto: Annika Wilhelm

Gleich zwei Autos sind innerhalb von einem Monat in Cochem in die Mosel gerollt, zuletzt am Dienstagnachmittag. In beiden Fällen waren zahlreiche Rettungskräfte vor Ort. Doch wer kommt für die Kosten auf, die ein solcher Einsatz mit sich bringt?