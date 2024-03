Unglück in Cochem: Auto aus Frankreich rollt in die Mosel

Ein Fahrzeug mit französischem Kennzeichen rollte am Mittwoch wohl versehentlich in die Mosel in Cochem. Neben der Polizei waren Feuerwehr und Rettungsdienste vor Ort. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Mit einem Kran wurde das Fahrzeug aus dem Wasser geborgen. Foto: Kevin Rühle