Versunkenes Auto in der Mosel: Halter will Stadt Cochem verklagen

i Das Auto, das am 2. April in die Mosel rollte und unterging, wurde nach zwei Wochen geborgen. Jetzt beschwert sich der Halter. Foto: Ulrike Platten-Wirtz

Der Halter des versunkenen Autos, das am 2. April von einem Parkplatz in Cochem in die Mosel gerollt ist, will die Stadt Cochem verklagen. Der Fahrzeugeigentümer hat sich mit einem Schreiben an Stadtbürgermeister Walter Schmitz gewandt.