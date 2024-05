Plus Illerich

Verkehrsverbund-Chef sicher: Bester ÖPNV, den Cochem-Zell je hatte

Von Dieter Junker

i VRM-Geschäftsführer Stephan Pauly diskutiert in Illerich auf einer Wahlveranstaltung der SPD über den ÖPNV im Kreis. Mit dabei sind der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Kaisersesch, Robin Haber (links), und der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion, Helmut Braunschädel (rechts). Foto: Dieter Junker

Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) erhitzt derzeit die Gemüter im Landkreis Cochem-Zell. Es gibt kaum ein Thema, dass so emotional diskutiert wird. Zu viele Leerfahrten, zu große Busse, zu teuer für den Kreis, falsch ausgeschrieben – so lauten immer wieder die Vorwürfe an die Adresse von Kreistag und Kreisverwaltung.