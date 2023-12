Plus Koblenz Der Jahresrückblick: Was 2023 in Koblenz und der Region wichtig war Mit einer Eskalation begann in Koblenz das Jahr 2023 – und es sollte nicht das einzige tragische Ereignis des nun zur Neige gehenden Jahres bleiben. Die RZ hat die wichtigsten Themen und Vorfälle des Jahres zusammengefasst, eine Chronologie. Von Angela Kauer-Schöneich, Kevin Rühle

Autos und Mülltonnen brennen in Neuendorf 31. Dezember/1. Januar: In der Nacht zu Silvester eskaliert die Lage in Neuendorf. Autos und Mülltonnen brennen, Einsatzkräfte werden verletzt. Bei vielen Koblenzern werden Erinnerungen an frühere Eskalationen in dem Stadtteil wach, etwa 2014 oder 2019. Die Polizei richtet eine Einsatzgruppe ein und bittet um ...