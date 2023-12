Der 21. Oktober dieses Jahres wird den Möhnen in Mülheim-Kärlich wohl noch lange in Erinnerung bleiben. Ein Brand wütet in einem Nebengebäude der Jahnstraße, wo die Möhnen dank der Stadt ihren Fundus lagern können. Nicht zuletzt Asbestdämpfe sorgen dafür, dass die Möhnen fast das gesamte Hab und Gut ihres Vereins verlieren: Bühnenteile, Technik, Geschirr. Der Schaden beträgt rund 10.000 Euro.