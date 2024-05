Plus VG Weißenthurm Einsatz in Extremsituationen: Freiwillige Feuerwehr der VG Weißenthurm erhält vier geländegängige Fahrzeuge i Die vier neuen Unimogs, die der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Weißenthurm nun zur Verfügung stehen, sind Mehrzweckfahrzeuge, die den Brandschützern auch in besonders problematischem Gelände wertvolle Dienste leisten sollen. Fotos: VG Weißenthurm/Detlef Schneider Foto: Detlef Schneider/VG Weißenthurm / Knapp drei Jahre hat es gedauert, jetzt sind sie da: Vier neue, hochgeländegängige Mehrzweckfahrzeuge stehen ab sofort der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde (VG) Weißenthurm zur Verfügung. Damit seien die Einheiten in extremen Einsatzsituationen künftig noch besser gerüstet, teilt die VG-Verwaltung weiter mit. Lesezeit: 2 Minuten

Die vier speziell ausgerüsteten Mehrzweckfahrzeuge, deren Beschaffung der VG-Rat bereits 2021 beschlossen hatte, sind bei den Einheiten Mülheim-Kärlich, Weißenthurm, Bassenheim und Rheindörfer stationiert. Just in der Woche vor drei Jahren, in der die Flutkatastrophe das Ahrtal heimsuchte, entschied das Gremium, Mehrzweckfahrzeuge, die auf einem geländegängigen Fahrwerk aufgebaut sind, anzuschaffen und verwies ...