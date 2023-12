Plus Koblenz Jahresrückblick 2023: Immer wieder Krawalle in Koblenz-Rübenach Aus dem einwohnerstarken Stadtteil Rübenach häufen sich in diesem Jahr die Negativmeldungen wegen Vandalismus. Im Juni 2023 kündigen Stadt und Polizei ein härteres Vorgehen gegen die jungen Täter an. Stadtweites Aufsehen erregt dann allerdings ein präventiver Großeinsatz der Polizei in Rübenach, der aufs Konto auswärtiger Jugendlicher geht. Von Katrin Steinert

Im Frühjahr 2023 kommt es immer wieder zu Sachbeschädigungen rund um den zentralen Treffpunkt am Schulhof und Spielplatz. Die jungen Menschen zünden Altpapiercontainer an, hängen meterhoch Fahrräder am Fangzaun des Minifußballfeldes oder am Turmdach der Spielplatzrutsche auf, demontieren Sitzbänke. Arg wird es, als sie Elemente des Schutzzauns am Cage-Soccer auseinanderhebeln ...