Plus Vallendar

Adolf T. Schneider über ein Jahr als Verbandsgemeindebürgermeister: „Ich bin methodengetrieben“

i Unabhängig, unerpressbar, überparteilich: Wenn Adolf T. Schneider darüber spricht, was ihm als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Vallendar wichtig ist, fallen große Wort. Seit einem Jahr ist der parteilose Unternehmer im Amt. Mit der RZ spricht er über die wichtigsten Themen. Foto: Stefanie Braun

Am 9. Oktober 2022 war es soweit: Der parteilose Adolf T. Schneider kann die Wahl zum Verbandsgemeindebürgermeister für sich entscheiden. In einer Stichwahl bekommt er 55,51 Prozent der Stimmen und tritt damit die Nachfolge von Fred Pretz (SPD) an – feiern kann er aufgrund einer Coronaerkrankung allerdings nur Zuhause. Mit seiner Partnerin habe er auf den Sieg angestoßen, erzählt er im RZ-Gespräch.