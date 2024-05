Plus VG Rhein-Mosel Verbandsgemeindebürgermeisterin: „Das Hochwasser jetzt wird mehr als das im Januar“ Von Stefanie Braun i Kathrin Laymann Foto: (c) Peter Birkenbeul | Art Fox Verbandsgemeindebürgermeisterin Katrin Laymann (FWG) ist am Samstag selbst auf Kontrolle in der VG unterwegs – und kann abschätzen, was auf die Moselgemeinden zukommen könnte. Lesezeit: 2 Minuten

Verbandsgemeindebürgermeisterin Katrin Laymann war Samstagmittag selbst noch auf Kontrollfahrt, unter anderem, um die Touristinfo in Alken zu sichern, die in "erster Reihe" zum kommenden Hochwasser stehe. Klar ist: Das Wasser kommt. In Brodenbach, Burgen, Alken, Hatzenport, Oberfell und Niederfell werde es in jedem Fall auf die Straße gespült. Unterm Viadukt ...