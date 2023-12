Die qualvolle Tötung einer 31-jährigen Prostituierten, die im Rauental lebte, beschäftigt die Ermittler seit dem 22. November. Der mutmaßliche Mordfall gilt als komplex, und das Schicksal der jungen Frau bewegt etliche Menschen in Koblenz. Aktive organisieren eine Mahnwache zum Gedenken an die Tote und alle weiblichen Opfer von Gewalt. Am Freitag wurde sie in Koblenz beigesetzt.