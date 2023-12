Seit Jahren klafft in der Fußgängerzone in der Altstadt eine unschöne Baulücke. Damit die Häuserfront in der Firmungstraße endgültig geschlossen werden kann, geben Stadtverwaltung und Politik in diesem Jahr Gas, um die notwendigen Beschlüsse herbeizuführen. Im Herbst 2023 deutet alles darauf hin, dass hier tatsächlich in absehbarer Zeit ein Hotel mit 300 Betten entstehen könnte.