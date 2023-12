Plus Koblenz Jahresrückblick 2023: Warum das Koblenzer Hallenbad doch nicht dieses Jahr eröffnet Im Frühjahr 2023 kann man längst sehen, dass am Rauentaler Moselbogen ein Hallenbad entsteht. Die Baufirmen arbeiten kräftig an ihren einzelnen Gewerken. Fertig wird es, wie einst angekündigt, dieses Jahr aber nicht mehr. Das hat Gründe. Von Doris Schneider

Im Sommer 2012 war bekannt geworden, dass das alte Hallenbad in der Weißer Gasse nicht mehr öffnen wird, solange nicht dringend erforderliche umfangreiche Sanierungsmaßnahmen vorgenommen würden. Das war's dann, an dieser Stelle in der Altstadt stehen schon lange Wohnungen. Erheblich länger als der Wohnungsbau hat es gedauert, bis die Pläne für ...