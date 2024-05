Die Entscheidung in Sohren: Zwei Minuten, nachdem Niclas Kiefer (in Rot) mit seinem Anschlusstreffer ein wenig Hoffnung für seine Dickenschied/Gemündener aufkommen ließ, traf Sohren/Büchenbeurens Tristan Gutenberger (im Hintergrund beim Abdrehen zum Jubel) zum 4:1 nach 65 Minuten. Verteidiger Gutenberger überwand Gäste-Keeper Moritz Bast nach dem 2:0 ein zweites Mal. Sohren gewann auf dem eigenem Platz das „Meisterschaftsfinale“ vor 450 Zuschauern klar mit 5:1 und geht mit drei Punkten Vorsprung auf Dickenschied/Gemünden in den letzten Spieltag am Samstag. Sohren muss dann nach Hambuch, Dickenschied empfängt in Gemünden Ellenz-Poltersdorf. Foto: Dennis Irmiter