B Staffel 11: Sohren krönt Aufholjagd mit dem Titel – Abstiegsfinale Peterswald gegen Soonwald

Jubel in Weiß und Blau: Die SG Sohren/Büchenbeuren ist nach dem 4:1-Sieg in Hambuch Meister der Kreisliga B Staffel 11. Mit einer überragenden Rückrunde (elf Siege in zwölf Spielen) zog das Team von David Angsten (vordere Reihe, Dritter von rechts) noch an allen Konkurrenten vorbei. Angsten hört nach vier Jahren bei Sohren auf und wird Trainer in seiner Heimat beim SV Strimmig. Angstens Nachfolger wird Dominik Kunz, der von der SG Liebshausen kommt. Kunz kann seine Spielertrainer-Karriere somit in der A-Klasse beginnen. Am Samstag (17 Uhr) hat Sohren in Kaifenheim noch die Chance auf das Double. Im Kreispokalfinale geht es gegen den A-Klasse-Meister TuS Rheinböllen. Foto: Alfons Benz