Plus Simmern/Cochem B Staffel 11: Soonwald bleibt nur noch die Hoffnung auf ein Entscheidungsspiel Von Nico Balthasar Nachdem Sohren das Gipfeltreffen der Fußball-Kreisliga B Staffel 11 am vorletzten Spieltag beim 5:1 gegen Dickenschied deutlich für sich entschied, kann auch Sargenroth nicht mehr ins Titelrennen eingreifen. Mit Siegen haben sich Kirchberg III und Blankenrath II aus dem Abstiegskampf verabschiedet. Lesezeit: 2 Minuten

Spannend bleibt es zwischen Soonwald und Peterswald: Wenn Peterswald am Samstag bei Sargenroth einen Zähler holt, steigt Soonwald, das am letzten Spieltag spielfrei hat, in die C-Klasse ab. Verliert Peterswald allerdings, gibt es am 29. Mai ein Entscheidungsspiel auf neutralem Platz. Die Partie Bremm II gegen Hambuch wurde abgesagt, nachdem der ...