Zeugenaufruf – Polizeikontrolle nach Geschwindigkeitsübertretung

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:30 Uhr, konnten durch Beamte der Polizeiinspektion Neuwied, im Gewerbegebiet Neuwied (Rostocker Straße), 2 Fahrzeuge mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit festgestellt werden.

Hierbei handelte es sich einerseits um einen PKW, sowie ein Zweirad.

Beide Fahrzeuge versuchten sich, nach Erblicken des Streifenwagens, einer Kontrolle zu entziehen.

Nachdem der PKW durch weitere Beamte angehalten werden konnte, entfernte sich das Zweirad jedoch in Richtung B42 und Innenstadt Neuwied.



Zeugen welche sachdienliche Angaben zu dem Sachverhalt, dem Zweirad oder dessen Fahrzeugführer machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der Tel.-Nr.: 02631 8780 oder per Mail unter: pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.



