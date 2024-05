SG Soonwald/Simmern abgestiegen: Nach 16 Elfmetern jubelt der FC Peterswald-Löffelscheid

Abstiegskrimi in Kastellaun vor der tollen Kulisse von 420 Zuschauern: Am Ende bejubelte der FC Peterswald-Löffelscheid um seinen unermüdlichen Antreiber Sebastian Wilhelms (in Blau) den Klassenverbleib im blau-weißen Pyro-Nebel. Peterswald gewann mit 9:8 nach Elfmeterschießen gegen die SG Soonwald/Simmern um Eric Jaroschenko (Nummer 13). Nach 90 und 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden. Soonwald/Simmern muss zum ersten Mal in seiner 23-jährigen SG-Geschichte runter in die C-Klasse, vor zwölf Jahren war man noch Bezirksligist. Foto: Dennis Irmiter