Plus Simmern/Cochem

Kreisliga B St. 11: Endspielstimmung bei Sohren gegen Dickenschied am vorletzten Spieltag

Von Nico Balthasar

Das Gipfeltreffen und wahrscheinlich entscheidende Spiel um den Aufstieg zwischen der SG Sohren/Büchenbeuren und der SG Dickenschied/ Gemünden steht am 25. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 11 natürlich im Mittelpunkt. Das Spitzenduo geht punktgleich in das direkte Duell am vorletzten Spieltag. Anpfiff wird am Samstag um 17.15 Uhr in Sohren sein.