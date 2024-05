Die SG Dickenschied/Gemünden um Spielertrainer Niclas Pleitz (in Rot, vorne) ging beim 1:5 vor einer Woche im „Endspiel“ um den Titel bei der SG Sohren/Büchenbeuren (mit Noah Vink) zu Boden. Sohren reicht am heutigen Samstag (17.15 Uhr) in Hambuch ein Punkt zum Gewinn der Meisterschaft. Dickenschied spielt in Gemünden gegen Ellenz-Poltersdorf, für Pleitz ist es das letzte Mal als Spielertrainer (er bleibt als Spieler), seine Nachfolger werden Michael Minke und Raphael Kauer (rechts, hinter der Bande). Foto: Dennis Irmiter