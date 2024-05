Kreisliga B Staffel 11: Dickenschied ist nach 7:0 gerüstet fürs „Endspiel“ in Sohren

Der SV Strimmig um Kapitän Nico Wolfs „grätschte“ die SG Soonwald/Simmern um Vincent Krug doch noch ab und drehte einen 0:1- und 1:2-Rückstand in einen 3:2-Heimsieg in Mittelstrimmig um. Die Sorgen der Soonwälder vergrößerten sich. Zwar haben sie noch zwei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz zwölf, aber die SGS (am letzten Spieltag spielfrei) hat nur noch ein Spiel – am Freitag gegen den Zwölften TuS Kirchberg III. Bei einem Heimsieg in Holzbach wäre Soonwald jedenfalls durch. Bei einem Remis und vor allem bei einer Niederlage muss auf Patzer der anderen Konkurrenten Peterswald und Blankenrath II hoffen. Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter