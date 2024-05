Soonwald/Simmern oder Peterswald: Wer muss den Gang in die C-Klasse antreten?

Auf geht's in das Abstiegsfinale am Mittwoch (19.30 Uhr) in Kastellaun: Die SG Soonwald/Simmern (mit Trainer Max Rothenbach) und der FC Peterswald-Löffelscheid stehen sich im Entscheidungsspiel um Platz elf in der Kreisliga B Staffel 11 gegenüber. Der Gewinner des Duells bleibt drin, der Verlierer muss in die C-Klasse. Foto: Dennis Irmiter