Johannes Pfeifer ist üblicherweise ein sehr empathischer Richter – einer, der viel Verständnis zeigt, weil ihm nichts Menschliches fremd ist: In diesem Fall fährt er eine nachvollziehbar harte Linie und lässt daran auch keinen Zweifel. Wenngleich die Emotionen hochschlagen, der 40-jährige Angeklagte auch am 17. Verhandlungstag am Schöffengericht Idar-Oberstein immer wieder mit den Tränen kämpft. Seit Montag befindet er sich wegen der Gefahr von Zeugenbeeinflussung in Untersuchungshaft – für den wegen 72-fachen Betrugs angeklagten früheren Dolmetscher der AfA Birkenfeld ein offenbar kaum erträglicher Zustand. Die Beweislast ist mittlerweile erdrückend: Vorgeworfen wird dem Familienvater, dass er unter anderem Asylunterkünfte aufgesucht und behauptet hat, Mitarbeiter der ADD, des BAMF, der Ausländerbehörde, Anwalt oder ähnliches zu sein und dabei Geld (zwischen 100 und 300 Euro) fürs schnelle Beschaffen von Anhörungsterminen kassiert zu haben. Mehr als 60 Zeugen wurden bislang gehört: Fast alle untermauern die Vorwürfe, schildern gleiche Abläufe. Allerdings, und das ist für Verteidiger Oliver Conradt wichtig: Sein Mandant habe nie selbst behauptet, Mitarbeiter einer Behörde zu sein. Das habe sich durch Hörensagen so entwickelt. Und: Der Angeklagte räume ein, zum Teil Geld verlangt zu haben, zum Teil habe er es aber auch unaufgefordert erhalten. Für Pfeifer wenig relevant: Der Angeklagte habe den Irrtum, er sei ein Mitarbeiter mit Einfluss billigend in Kauf genommen und nicht aufgeklärt.

Eine Überraschung hielt der Prozesstag bereit. Der Vater des Angeklagten trat freiwillig in den Zeugenstand und belastete seinen Sohn schwer: Er untermauerte Vorwürfe gegen den Angeklagten mit Blick darauf, dieser ...

