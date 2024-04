Plus Bad Kreuznach In der Bodega wird die letzte Paella serviert: Spanisches Restaurant in Bad Kreuznach schließt nach 55 Jahren Von Cordula Kabasch i Manuels Bodega schließt: Eine Ära geht für das Gründerpaar Mariella und Manuel Robles (rechts) und die beiden heutigen Inhaber Ingrid und Pedro Abrante-Pérez zu Ende. Aus gesundheitlichen Gründen hören sie auf. Am Samstag gibt es die letzte Paella. Fotos: Cordula Kabasch Foto: Cordula Kabasch Manuels Bodega schließt: Eine Ära geht für das Gründerpaar Mariella und Manuel Robles und die beiden heutigen Inhaber Ingrid und Pedro Abrante-Pérez zu Ende. Aus gesundheitlichen Gründen hören sie auf. Am Samstag (27. April) gibt es die letzte Paella. Lesezeit: 4 Minuten

In Manuels Bodega an der Planiger Straße wird am Samstag die letzte Paella serviert: Nach 55 Jahren spanischer Küche an insgesamt vier Standorten im Laufe dieser Zeit heißt es nun, Adios zu sagen. Das spanische Restaurant, in dem vier Generationen von Bad Kreuznachern Enchiladas und Tacos genießen konnten, ist schon ...