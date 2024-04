Plus Idar-Oberstein

Schulträgerschaft: Stadt Idar-Oberstein möchte mit Kreis Birkenfeld verhandeln

i Die Realschule plus befindet sich noch in Trägerschaft der Stadt. Das könnte sich ändern. Es wird darüber verhandelt. Foto: Hosser

Nach einer intensiven Diskussion gab der Stadtrat grünes Licht: Die Verwaltung wird ermächtigt, mit der Kreisverwaltung Verhandlungen über den Wechsel der Trägerschaft der Realschule plus Rostocker Straße in Idar-Oberstein zum Landkreis Birkenfeld zu führen. So ganz geschmeidig lief es bis zur grundsätzlichen Entscheidung allerdings nicht, was sich auch in der Abstimmung ausdrückt: Neun Ratsmitglieder stimmten gegen den Verwaltungsvorschlag, vier enthielten sich.