Umbau in Idar-Oberstein: REWE schließt für einige Tage

i Unter anderem wegen Umbauarbeiten muss der REWE-Mark in der Vollmersbachstraße ab dem 11. Mai vorübergehend schließen. Foto: Hosser

Für Umzugs- und Umbauarbeiten schließt ab Samstag, 11. Mai, vorübergehend der REWE-Markt in der Vollmersbachstraße 63 in Idar-Oberstein. Bis Donnerstag, 16. Mai, müssen sich die Kunden in Geduld üben. Für die damit verbundenen Umstände bitten Kauffrau Mareike Kölchens und ihr Team bereits jetzt um Verständnis.