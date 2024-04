Rüdesheim

Opel brennt auf B 41 aus: Langer Stau am Mittwochmorgen rund um Bad Kreuznach

i Ein Pkw brannte gestern morgen auf der B 41 in Höhe Rüdrsheims und führte im Berufsverkehr zu einem langen Stau. Foto: Polizei

Für einen langen Stau im Morgenverkehr hat am Mittwoch gegen 7.30 Uhr ein brennender Pkw auf der B 41 gesorgt. Der Opel befand sich in Fahrtrichtung Bad Kreuznach zwischen der Rüdesheim und der Gräfenbachtalbrücke. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Auto in Vollbrand.