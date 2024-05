Thomas Koch möchte Ortsbürgermeister in Freilingen werden: „Das Dorfleben soll wieder aufblühen“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Zu meiner Person

Mein Name ist Thomas Koch, ich bin 32 Jahre, verheiratet und habe einen zweijährigen Sohn. Als Grundschullehrer habe ich bereits an der Grundschule in Herschbach sowie in Bad Marienberg gearbeitet. Aktuell unterrichte ich an der Grundschule in Mogendorf. Als Erster Vorsitzender bei den Westerwälder Vogelfreunden Wirges e.V. setze ich mich immer wieder für verschiedene Projekte in der Natur ein. So konnten in den letzten Jahren auch in Freilingen zahlreiche Nistkästen aufgehängt werden.

Mein politischer Werdegang

Während meiner fünf Jahre als Gemeinderatsmitglied konnte ich einige Ideen einbringen und Erfahrungen sammeln. Dort hat sich auch gezeigt, dass mir die Gemeinde Freilingen sehr am Herzen liegt.

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeister

Familienfreundlichkeit: Unsere Gemeinde soll nicht nur ein Ort zum Leben, sondern auch zum Aufwachsen sein. Mit einem sicheren Spielplatz, familienfreundlichen Veranstaltungen und gezielten Unterstützungsmaßnahmen für junge Familien möchte ich dies verwirklichen. Nachhaltige Entwicklung: Der Schutz unserer Umwelt ist mir ein persönliches Anliegen. Gemeinsam werden wir nachhaltige Projekte fördern, um unsere Gemeinde grüner und umweltfreundlicher zu gestalten. Gemeinschaft stärken: Durch die Förderung von Veranstaltungen, Festen und Ortsvereinen sowie generationsübergreifenden Projekten werden wir unsere Dorfgemeinschaft stärken. Ich möchte, dass unser Ort nicht nur ein Ort zum Leben, sondern vor allem zum Miteinanderleben ist.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeister verändern?

Ich habe immer ein offenes Ohr für die Belange und Wünsche der Bürgerinnen und Bürger. Ihre Stimme soll gehört werden, und gemeinsam werden wir unsere Gemeinde gestalten. Das Dorfleben in Freilingen soll wieder aufblühen und bei regelmäßigen Veranstaltungen gestärkt und gefestigt werden. Außerdem möchte ich weiterhin dafür sorgen, dass unsere Gemeinde auch in Zukunft finanziell stabil bleibt.

Das sind meine Ecken und Kanten

Manchmal bin ich etwas zu perfektionistisch.

Das ist mein politisches Motto

Offen und ehrlich gemeinsam Ziele erreichen!

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.