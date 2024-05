Abschlussmeldung – Schwerer Verkehrsunfall auf der B49

Am 18.05.2024 ereignete sich um 15:20 Uhr auf der B49 in Fahrtrichtung Koblenz ein schwerer Verkehrsunfall.

Anzeige



Der 37-jährige Fahrer eines Kleinwagens kam kurz vor der Abfahrt Horchheimer Höhe aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb anschließend in der Abfahrt totalbeschädigt stehen. Der Fahrer wurde aus dem PKW geschleudert und erlitt schwerste Verletzungen.

Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Der Fahrer wurde im Anschluss in das Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz verbracht.

Die Straße war für die Räumungsarbeiten und die Unfallaufnahme bis um 18:00 Uhr gesperrt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lahnstein

Nordallee 3

56112 Lahnstein



Telefon: 02621-913-0

E-Mail: pilahnstein@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell