Marco Geibert will Ortschef von Moschheim werden: „Ich möchte, dass jede Stimme gehört wird“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Marco Geibert tritt in Moschheim an. Foto: Fabian Geibert

Zu meiner Person

Mein Name ist Marco Geibert, ich bin 39 Jahre alt, verheiratet und wohne seit dem Jahr 2015 in Moschheim. Tätig bin ich als Gebietsverkaufsleiter bei einem weltweit agierenden Hersteller im Bereich Haustechnik und erneuerbare Energien. In meiner Freizeit engagiere ich mich im Verein Muschem e.V., am jährlichen Weihnachtsbasar und in der Vorstandsarbeit vom Oellinger Karnevalsverein.

Mein politischer Werdegang

Seit dem Jahr 2019 vertrete ich bereits die Interessen der Bürgerinnen und Bürger im Ortsgemeinderat sowie im Bau- und im Rechnungsprüfungsausschuss in Moschheim mit.

Das sind meine Ziele

Gemeinsam mit unserem Ortsgemeinderat möchte ich mich dafür einsetzen, dass jede Stimme gehört wird und wir die Herausforderungen unserer Zeit im respektvollen Umgang gemeinsam meistern. Ich bin sehr daran interessiert, dass unsere Gewerbe- und Gastronomiebetriebe auch weiterhin diesen Standort schätzen und sich darüber hinaus neue Betriebe ansiedeln werden. Moschheim soll zukunftsfähig und attraktiv bleiben.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeister in Moschheim verändern?

Am wichtigsten ist erst einmal, die angestoßenen Projekte weiter zu verfolgen und unser größtes, den Kindergarten-Neubau, zu Ende zu bringen. In den vergangenen Jahren ist das Vereinsleben gewachsen und viele kleinere Projekte wurden entwickelt. Diesen Prozess werde ich fördern. Die weitere Verschönerung des Friedhofs ist mein Bestreben sowie der Klima- und Naturschutz, auch in Bezug auf die fortschreitende Rekultivierung der Tongruben.

Das sind meine Ecken und Kanten

Die werde ich nutzen, um die Ziele zu erreichen.

Das ist mein politisches Motto

Respektvoll miteinander die Zukunft gestalten.

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.