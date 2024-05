Plus Montabaur

Bernd Stelter begeistert Montabaurer Publikum

Von Hans-Peter Metternich

i „Reg dich nicht auf – gibt nur Falten“: Mit seinem aktuellen Bühnenprogramm traf Comedian Bernd Stelter am Mittwochabend in der Stadthalle von Montabaur bei mehr als 600 Zuschauern ins Schwarze. Foto: Hans-Peter Metternich

Es ist ein Thema, das wohl an keinem spurlos vorübergeht: Aufregung, Aggression, Stress im Alltag, mit der Familie, am Arbeitsplatz oder in der Schlange an der Kasse im Supermarkt. Da muss der Rat „Reg dich nicht auf – gibt nur Falten“ wie eine wohltuende Empfehlung die aufgeregten Gemüter gleich wieder ins Gleichgewicht bringen. Diesen Rat gab am Mittwochabend der Comedian Bernd Stelter in der ausverkauften Stadthalle von Montabaur.