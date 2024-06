Es ist ruhig geworden in seinem Jagdrevier in Wied, stellt Klaus Koch fest. Das Wolfsvorkommen lässt den Wildtierbestand in Deckung gehen. Hinweistafeln, die Eltern und Hundehalter die auf Raubtiere aufmerksam machen, soll der Jagdpächter jetzt entfernen. Fotos: Markus Kratzer Foto: Markus Kratzer