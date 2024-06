Plus Marienstatt

Vor der Priesterweihe: Marienstatter Frater Augustinus folgt dem Ruf des Heiligen Geistes

i In Marienstatt hat der aus Kolumbien stammende Mönch Frater Augustinus Hernandez eine neue Heimat gefunden. Foto: Röder-Moldenhauer

In der Abtei Marienstatt laufen die Vorbereitungen für ein besonderes Ereignis: Am Sonntag, 23. Juni, wird das jüngste Mitglied des Konvents, Frater Augustinus Hernandez, vom Limburger Bischof Georg Bätzing in der Basilika zum Priester geweiht. Der vorerst letzte Mönch, der die Priesterweihe erhalten hat und nach wie vor zur Marienstatter Zisterziensergemeinschaft gehört, war 1987 Pater Dominikus Söhngen.