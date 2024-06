Nentershausen

E-Zigarette: Kind und Jugendlicher nach Konsum einer HHC-Vape bewusstlos

i Symbolbild einer E-Zigarette Foto: Robert F. Bukaty/DPA

Am Freitagmittag wurde die Polizei in Montabaur von der Rettungsleitstelle über zwei bewusstlose Jungen auf einem Kinderspielplatz in Nentershausen in Kenntnis gesetzt.