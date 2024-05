Plus St. Goarshausen

Kandidatin in St. Goarshausen: Darum will Anna Maria Ledwinka Bürgermeisterin werden

i Anna Maria Ledwinka will am 9. Juni zur Stadtbürgermeisterin von St. Goarshausen gewählt werden. Foto: Michael Stoll

Sie sei sehr optimistisch und hoch motiviert, sagt Anna Maria Ledwinka, die für das Amt der Stadtbürgermeisterin in der Loreleystadt kandidiert. „Es kann was gehen im Rheintal“, sagt sie beim Treffen im Hotel Colonius. Und auch in St. Goarshausen – wenn man es gemeinsam und verantwortungsbewusst zusammen mit Bürgern und Vereinen anpackt.